00:00 18.02.2018 | Спорт | Новости
100186727:test

В Пхенчхане распределили очередной комплект золотых медалей

Стали известны результаты и общий медальный зачет Олимпийских игр 2018 по итогам соревнований 17 февраля. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

В Пхенчхане распределили очередной комплект золотых медалей

В этот день все внимание зрителей было приковано к медальному противостоянию Германии, Норвегии и Швейцарии. Несмотря на то, что немцы остаются лидерами турнира, атлеты других команд 17 февраля оставили Германию без золотых наград.

Таким образом, результаты дня выглядят следующим образом:

Лыжные гонки, эстафета, 4х5 км: Золото - Норвегия, Серебро - Швеция, Бронза - Олимпийские атлеты из России.

Шорт-трек, 1500 метров:  Золото - Min Jeong CHOI (Южная Корея), Серебро - Jinyu LI (Китай), Бронза - Kim BOUTIN (Канада).

Шорт-трек, 1000 метров: Золото - Samuel GIRARD (Канада), Серебро - John-Henry KRUEGER (США), Бронза - Yi Ra SEO (Южная Корея).

Биатлон, 12,5 км: Золото - Anastasiya KUZMINA (Словакия), Серебро - Darya DOMRACHEVA (Беларусь), Бронза - Tiril ECKHOFF (Норвегия).

Скелетон среди женщин: Золото - YARNOLD LIZZY (Великобритания), Серебро - LOELLING JACQUELINE (Германия), Бронза - DEAS LAURA (Великобритания).

Прыжки на лыжах с трамплина: Золото -  Kamil STOCH (Польша), Серебро - Andreas WELLINGER (Германия), Бронза - Robert JOHANSSON (Норвегия).

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в олимпийском городке в Пхенчхане волонтеры поймали гражданина Латвии, который пытался похитить хоккейный инвентарь.

Поделиться
Читайте также:
 
Волкер опасается строительством "Северного потока - 2" Между Столтенбергом и Порошенко состоялась "мировая встреча" СБУ разоблачили "пятую колонну" украинских военных Снять санкции с России сложнее, чем их ввести, - Габриель
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив