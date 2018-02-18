В Пхенчхане распределили очередной комплект золотых медалей

В этот день все внимание зрителей было приковано к медальному противостоянию Германии, Норвегии и Швейцарии. Несмотря на то, что немцы остаются лидерами турнира, атлеты других команд 17 февраля оставили Германию без золотых наград.

Таким образом, результаты дня выглядят следующим образом:

Лыжные гонки, эстафета, 4х5 км: Золото - Норвегия, Серебро - Швеция, Бронза - Олимпийские атлеты из России.

Шорт-трек, 1500 метров: Золото - Min Jeong CHOI (Южная Корея), Серебро - Jinyu LI (Китай), Бронза - Kim BOUTIN (Канада).

Шорт-трек, 1000 метров: Золото - Samuel GIRARD (Канада), Серебро - John-Henry KRUEGER (США), Бронза - Yi Ra SEO (Южная Корея).

Биатлон, 12,5 км: Золото - Anastasiya KUZMINA (Словакия), Серебро - Darya DOMRACHEVA (Беларусь), Бронза - Tiril ECKHOFF (Норвегия).

Скелетон среди женщин: Золото - YARNOLD LIZZY (Великобритания), Серебро - LOELLING JACQUELINE (Германия), Бронза - DEAS LAURA (Великобритания).

Прыжки на лыжах с трамплина: Золото - Kamil STOCH (Польша), Серебро - Andreas WELLINGER (Германия), Бронза - Robert JOHANSSON (Норвегия).

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в олимпийском городке в Пхенчхане волонтеры поймали гражданина Латвии, который пытался похитить хоккейный инвентарь.