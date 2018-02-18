Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2018 - ВИДЕО

Украинский атлет Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018. Об этом передает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен был вторым на квалификационном этапе, однако ему удалось выполнить сложнейший пируэт без единой ошибки, что было оценено жюри высшим баллом.
Абраменко 29-ть лет, он родился в городе Николаеве, но часто его можно увидеть на тренировочных сборах, которые проходят на одной из тренировочных баз на Львовщине.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно фигуристка Елена Савченко, которая завоевало золото выступая в команде сборной Германии, дала несколько комментариев по поводу своей победы на соревнованиях.