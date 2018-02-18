Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2018 - ВИДЕО

Наш спортсмен был вторым на квалификационном этапе, однако ему удалось выполнить сложнейший пируэт без единой ошибки, что было оценено жюри высшим баллом.

Абраменко 29-ть лет, он родился в городе Николаеве, но часто его можно увидеть на тренировочных сборах, которые проходят на одной из тренировочных баз на Львовщине.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно фигуристка Елена Савченко, которая завоевало золото выступая в команде сборной Германии, дала несколько комментариев по поводу своей победы на соревнованиях.