Олимпийский ведущий пытался "флиртовать" с одной из спортсменок Олимпиады

Об этом передает Fox News.

Мужчина, находясь по ту стороны экрана, назвал несовершеннолетнюю олимпийскую чемпионку Хлои Ким "чертовски привлекательной" и "горячей крошкой". В эфире он также обмолвился о том, что готов был бы лично встретиться с атлеткой будь ей полные 18-ть лет.

Руководство канала сочло комментарии своего сотрудника лишними и вынудило извиниться перед Ким в прямом эфире, а после этого эфира Патрик отправиться на биржу труда в поисках новой работы.

"Мои комментарии в адрес Хлои Ким были недопустимыми, они были отвратительны и ужасны. Хлои, прости меня", - отмечает Коннор. Нынешние Олимпийские игры стали для девушки дебютом, так как она впервые соревновалась со взрослой когортой спортсменов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", на Олимпийских играх Украину представил единственный скелетонист Владислав Гераскевич, который достойно дебютировал, занимая 15-е место из 30 участников по итогам первых двух попыток.