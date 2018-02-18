08:00 18.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Я - украинка, и я горжусь этим! - Савченко

Фигуристка  Елена Савченко, которая завоевало золото выступая в команде сборной Германии, дала несколько комментариев по поводу своей победы на соревнованиях. 

Я - украинка, и я горжусь этим! - Савченко

Об этом передает RT.

Спортсменка объяснила журналистам, что она не могла получить необходимые условия для тренировок в Украине, а потому приняла решения выступать за другую страну. Девушка не видит никаких преград и проблем в реализации своей спортивной карьеры. 

Савченко гордится тем, что является уроженкой города Обухов, и всегда вспоминает об Украине, особенно в тяжелые для страны времена. Украинка за свою карьеру смола стать обладательницей пяти золотых медалей чемпионата мира, ей принадлежит четыре награды высшей пробы чемпионата Европы и две "бронзы" на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

"Мой путь к олимпийскому золоту вышел совсем не простым. Те, кто знает меня, понимают, насколько трудно мне далась эта награда", - в конце добавила фигуристка.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно впервые в истории Игр медали за третье место вручат двум лыжницам.

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