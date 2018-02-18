"Барселона" продолжает доминировать в ИПЛ

В первом тайме стал понятен темп и локация игры, каталонцы все время бомбардировали вратаря соперника. Первым опасный момент создал Котэ, но мяч прошел выше перекладины. Далее голкиперу "Эйбара" хлопот предоставил Суарес, который не мог обойти защиту несколько передач под ряд. Однако уругвайцу все-таки удалось обыграть вратаря и отправить мяч в сетку ворот после передачи Месси.

Во втором тайме соперник активизировался и уже не давал каталонцем все время контролировать мяч. Орельян несколько раз пытался пробивать ворота "Барселоны", но фортуна помогает смелым, а испанцам перекладина, которая и спасла ворота хозяев. Но игрок получил красную карточку и отправился отдыхать, чем и успели воспользоваться каталонцы. Гол в активе Альбы - 0:2.

Как сообщалось в "Ура-Информ", "Барселона" – единственная команда из топ-5 лиг, которая не проигрывает в этом сезоне.