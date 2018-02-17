Олимпиада-2018: украинская сборная продолжает бороться за "золото"

Украинская сборная на этот раз будет бороться в следующих дисциплинах:

- биатлон (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Подгушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко);

- фристайл (Александр Абраменко);

- фигурное катание (Ярослав Паниот);

- лыжные гонки (Марина Анцибор, Татьяна Антипенко).

Соревнования начнутся два часа ночи по Киеву, первыми выступают сборные по керлингу. Однако основне внимание болельщиков будет сосредоточено на хоккее:

- квалификационный этап 05:10 - женщины

- четвертьфиналы 05:10 - мужчины (группа А. Канада - Чехия, Швейцария - Корея; группа В. США - Олимпийские атлеты из России, Словакия - Словения).

Биатлон, 12,5 км, масс-старт (1 комплект медалей) - 13:15 - женщины

Скелетон (1 комплект медалей) - 13:20 - женщины

Прыжки на лыжах с трамплина (1 комплект медалей) - 14:30 - мужчины

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее украинский лыжник Виктор Пасичник занял 30-е место в двоеборье с прыжками на нормальном трамплине на Олимпиаде-2018.