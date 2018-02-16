Киевское Динамо сыграло в ничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы - ФОТО, ВИДЕО

Киевлян принимал греческий АЕК. Матч закончился со счетом 1:1. Стартовые минуты игры показались непростыми для "бело-синих". В самом начале игры немного активнее в атаке выглядели хозяева поля.

Но именно атака динамовцев стала результативной. Гонсалес прострелил низом на дальнюю штангу, откуда Виктор Цыганков ударом левой в одно касание переиграл голкипера.

После гола до завершения тайма уже динамовцы контролировали ход игры, хотя обе команды активно атаковали и создавали полумоменты.

Начало второго тайма снова было за хозяевами поля. Правда, на этот раз их территориальное преимущество длилась дольше. Динамовцы же, ведя в счете и уже имея забитый на выезде гол, действовали преимущественно "вторым номером".

Постепенно греки подбирались к воротам Дениса Бойко все ближе и начали угрожать воротам "Динамо" опасными ударами. На 80 минуте хозяева поля все же добились своего, сравняв счет.

Во втором тайме уже подопечные Мануэля Хименеса задавали темп игре, однако одержать победу на своем поле им не удалось. 1:1 - с таким счетом завершился первый акт двухматчевого противостояния. Так что все решится ровно через неделю в Киеве на "Олимпийском".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который состоится летом нынешнего года в России.