Алиев попробует "тряхнуть стариной" и выйдет на полу в памятном матче

Об этом передает сайт Киевской областной федерации футбола.

Сообщается, что Алиев будет играть на позиции полузащитника в составе ФК “Старая Боярка”, который на данный момент тренирует Вячеслав Богоделов. Команде тренера предстоит сыграть с “Авангардом” (Бзов), “Агродомом” (Бахмач), “Беркут-Легионом” (Бровары) и “КДЮСШ −15” (Киев).

Участие Алиева за "Боярку" не на шутку озадачило соперников команды и подняло боевой дух футболистов перед региональным турниров, что совсем даже не зря. Алексаднр является 4-кратным обладателем Кубка страны, трижды выигрывал Суперкубок Украины и сыграл за национальную сборную 28 матчей.

За свою историю он успел перепробовать себя в амплуа хавбэка и вингера, он также играл на позиции опорного защитника.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно киевское Динамо сыграло в ничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы.