В скором времени Ломаченко может сразиться с Белтраном

Об этом сообщает Boxing News 24.

Отмечается, что сейчас по этому поводу представители обоих спортсменов ведут переговоры о потенциальном поединке.

Предполагается, что бой может состояться 12 мая в США. Другим соперником для Ломаченко на эту дату называется чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес, о возможности боя с которым также заявлял Василий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман категорически против проведения боя между Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 23 КО). Сейчас он всеми силами пытается помешать соответствующему поединку.