Женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде-2018 перенесена

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, 14 февраля, не состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Об этом сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов.
Отмечается, что причиной такого решения, являются сильные порывы ветра.
Так, женская индивидуальная гонка, которая должна была начаться 14 февраля в 13:05 по киевскому времени, теперь состоится 15 февраля, начало - в 10:15 (по Киеву). В свою очередь мужская гонка состоится, как и было запланировано, 15 февраля, начало - в 13:20 (по Киеву).
Среди украинских биатлонисток выступят Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Валя Семеренко. Вита Семеренко не примет участия в гонке, чтобы отдохнуть перед масс-стартом и эстафетами.
Добавим, что соревнования по биатлону на Олимпиаде-2018 завершатся 23 февраля.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.