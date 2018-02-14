15:26 14.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик вновь признан боксером месяца по версии WBC

Украинский боксер чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик удостоен звания лучшего боксером января по версии Всемирного боксерского совета.

Усик вновь признан боксером месяца по версии WBC

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в первом месяце 2018 года боксер не только защитил свой титул WBO, но и объединил его с титулом WBC и стал первым после Владимира Кличко украинцем, кому удалось собрать несколько чемпионских поясов. 

Добавим, что эти два титула украинец должен защитить 11 мая в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов IBF и WBA Super Мурата Гассиева.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский титулованный боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик стал вторым украинцем в истории, который объединил чемпионские пояса.

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