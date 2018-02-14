Украинский двоеборец попал в топ-30 Олимпиады 2018

Отмечается, вначале Пасичник занимал 36-е место, и во второй части, лыжной гонке на 10 км, украинец сумел улучшить свой результат на шесть строчек.

В прыжках с нормального трамплина Пасичник улетел на 89,5 метра. В лыжной гонке 25-летний спортсмен отстал от победителя на 2 минуты и 54 секунды. К слову, на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Пасичник в этом виде программы занял 42-е место.

Добавим, всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане не состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Отмечается, что причиной такого решения, являются сильные порывы ветра.