14:49 14.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100186498:nastya

Украинский двоеборец попал в топ-30 Олимпиады 2018

Украинский лыжник Виктор Пасичник занял 30-е место в двоеборье с прыжками на нормальном трамплине на Олимпиаде-2018. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Украинский двоеборец попал в топ-30 Олимпиады 2018

Отмечается, вначале Пасичник занимал 36-е место, и во второй части, лыжной гонке на 10 км, украинец сумел улучшить свой результат на шесть строчек.

В прыжках с нормального трамплина Пасичник улетел на 89,5 метра. В лыжной гонке 25-летний спортсмен отстал от победителя на 2 минуты и 54 секунды. К слову, на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Пасичник в этом виде программы занял 42-е место.

Добавим, всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане не состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Отмечается, что причиной такого решения, являются сильные порывы ветра.

Поделиться
Читайте также:
 
Сотрудники НАБУ подтвердили задержание Труханова и его зама ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь Впервые президент России из-за недомогания отказался от участия в нескольких публичных мероприятиях В Одессе накануне Дня влюбленных мужчина выбросился с 15 этажа - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив