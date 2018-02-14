Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде

Об это стало известно по материалам iSport.ua.

Сообщается, что в сборной Украины уже сложилась основная обойма футболистов. Тем не менее планируется дать шанс сыграть и другим ребятам, чтобы нагрузка была разделена на два дня.

По словам Шевченко, обойма исполнителей около 30-ти. В команде постепенно сформировалась хорошая конкуренция.

"Мы постепенно пришли к тому, что на одно место претендуют по два исполнителя, и это радует. Теперь важно, чтобы все ребята играли в клубах. И чтобы не было травм", - отметил тренир.

Также тренер сборной Украины добавил, что на протяжении всего минувшего отборочного турнира не было возможности проводить спарринги, наигрывать в них тактические взаимодействия. Поэтому, это делалось в официальных поединках, после чего команада пришла к той структуре, к которой стремились.

"В ближайших до старта Лиги наций матчах постараемся все это закрепить", – уточнил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", товарищеский поединок между сборными Украины и Японии состоится 27 марта в бельгийском городе Льеж на стадионе Морис Дюфран в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe.