Украинские паралимпийцы в Финляндии на Кубке мира завоевали более 30 медалей

В активе украинской команды - 35 высоких наград, среди которых десять золотых, десять серебряных и 15 бронзовых медалей. Как сообщает во вторник утром, 13 февраля. Министерство молодежи с спорта, последний день соревнований не был слишком удачным для украинских паралимпийцев.

Вместе с тем он принес команде четыре медали - одну серебряную и три бронзовых медали.

Лучшее от команды Украины на этих соревнованиях стали Оксана Шишкова, которая завоевала три золотые и две серебряные награды, Игорь Рептюх - две золотые и одну бронзовую медли, Виталий Лукьяненко - две золотые медали и Тарас Радь, завоевавший одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Напомним, Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхан с 9-го по 18-е марта.

Как сообщал УРА-Информ, в южнокорейском Пхенчхане в понедельник, 12 февраля, состоялась биатлонная гонка преследования среди женщин. Украину на соревнованиях представили Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Победительницей гонки стала немка Дальмайер со временем 30:35,3 минут.