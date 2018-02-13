Украинские боксеры завоевали два золота на турнире в Венгрии

Об этом сообщает на сайте бокса Украины.

Первую награду из самого благородного металла принес сборной Украины 22-летний Тимур Беляк из Кривого Рога. Выступая в категории до 64 кг, чемпион Украины-2015 и бронзовый призер страны-2017 в финале убедительно перебоксировал чеха Петра Новака, послав его в одном из раундов в нокдаун.

Вторую золотую награду команде принес 27-летний Игорь Шевадзуцкий из Днепра. Двукратный и действующий чемпион Украины в финальном поединке единогласным вердиктом арбитров победил казаха Айболди Дауренули и взошел на высшую ступень пьедестала.

В командном медальном зачете первое место у Венгрии, второе – Казахстана, третье – Белоруссии и четвертое – Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальная сборная Украины по хоккею начала активную подготовку к турниру на базе ледовой арены Терминал в городе Броварах.