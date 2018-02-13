Первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы - ФОТО

В Пхенчхане канадская сборная по керлингу в дисциплине дабл-микст сумела добыть победу над командой Швейцарии в финальном матче олимпийского турнира.
Об этом сообщили организаторы Игр-2018 в Пхенчхане в своем микроблоге в Twitter.
Отмечается, что спортсмены из сборной Канады розгромили своего суперника со счетом 10:3. Отметим, что для этого государства золото стало третьим на Играх-2018.
Ранее представители кленового листа первенствовали в командных соревнованиях по фигурному катанию и в могуле.
Также известно, что бронза в этой дисциплине досталась эффектноой паре из России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.
Кстати, соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.