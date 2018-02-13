Первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы - ФОТО

Об этом сообщили организаторы Игр-2018 в Пхенчхане в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что спортсмены из сборной Канады розгромили своего суперника со счетом 10:3. Отметим, что для этого государства золото стало третьим на Играх-2018.

Ранее представители кленового листа первенствовали в командных соревнованиях по фигурному катанию и в могуле.

Также известно, что бронза в этой дисциплине досталась эффектноой паре из России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.

Кстати, соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.