10:58 13.02.2018 | Спорт | Новости
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На Олимпиаде-2018 уже зарегистрированы первые случаи употребления допинга

В южнокорейском Пхенчхане на зимней Олимпиаде 2018 года выявлен первые случай нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

На Олимпиаде-2018 уже зарегистрированы первые случаи употребления допинга

Согласно информации, в допинг-пробе японского шорт-трекиста Кэя Сайто был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид. CAS подтвердили факт нарушения.

Так, спортсмен временно отстранен от соревнований и должен покинуть Олимпийскую деревню. Также ему временно запрещено выступать на любом турнире под эгидой Международного союза конькобежцев.

Заключительный вердикт CAS вынесет после окончания Олимпиады. К слову, Сайто выступал на дистанции 5000 м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

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