На Олимпиаде-2018 уже зарегистрированы первые случаи употребления допинга

Согласно информации, в допинг-пробе японского шорт-трекиста Кэя Сайто был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид. CAS подтвердили факт нарушения.

Так, спортсмен временно отстранен от соревнований и должен покинуть Олимпийскую деревню. Также ему временно запрещено выступать на любом турнире под эгидой Международного союза конькобежцев.

Заключительный вердикт CAS вынесет после окончания Олимпиады. К слову, Сайто выступал на дистанции 5000 м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.