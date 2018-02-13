Французский спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Согласно недавно полученным сведениям, Фуркад стартовавший с восьмой позиции, преодолел дистанцию за 32 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
К слову, для француза эта золотая олимпийская награда стала третьей в карьере.
Серебро завоевал швед Себастиан Самуэльссон с отставанием в 12 секунд и одним промахом. Тройку призеров замкнул представитель Германии Бенедикт Долль.
Украинец Дмитрий Пидручный финишировал 34, проиграв 13 позиций. Артем Прима отыграл 2 позиции и показал 38 результат, Сергей Семенов - 49, проиграв 3 позиции.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", организаторы Олимпиады-2018 в Пхенчхане истратили меньше половины бюджета на церемонию открытия соревнований.