Что ожидает зрителей и болельщиков на Олимпиаде 13 февраля

Ожидается жесточайшее противостояние по горнолыжному спорту, конькобежному спорту, керлингу, лыжным гонкам, санному спорту, сноуборду и шорт-треку.

Участие украинской сборной пройдет по следующим дисциплинам:

- горнолыжный спорт (Иван Ковбаснюк);

- санный спорт (Елена Стецькив, Елена Шхумова);

- лыжные гонки (Марина Анцибор, Татьяна Антипенко);

- лыжные гонки (Алексей Красовский, Андрей Орлык).

Старт первых состязаний запланирован на три ночи по Киеву.

Керлинг: 02:05 - финал за 3 место 13:05 - финал

Сноуборд: 03:00 - женщины, хаф-пайп, финал 06:00 - мужчины, хаф-пайп, квалификация

Горнолыжный спорт: 04:30 - мужчины, комбинация, скоростной спуск 08:00 - мужчины, комбинация, слалом, финал

Хоккей на льду, группа А: 09:40 - женщины. Канада - Финляндия 14:10 - женщины. США - Олимпийские атлеты из России

Лыжные гонки, спринт: 0:30 - женщины, квалификация 11:15 - мужчины, квалификация 13:00 - женщины, финал 13:00 - мужчины, финал

Шорт-трек: 12:00 - женщины, 500 м, четвертьфинал 12:26 - мужчины, 1000 м, квалификация 13:11- женщины, 500 м, полуфинал 13:32 - мужчины, 5000 м, эстафета, квалификация 14:07 - женщины, 500 м, финал В 14:11 - женщины, 500 м

Как сообщалось в "Ура-Информ", вчера украинская женская сборная принимала участие в биатлонном забеге.