07:59 12.02.2018 | Спорт | Новости
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В понедельник украинцы примут участие в трех видах спорта на ОИ-2018

В понедельник, 12 февраля, в Пхенчхане продолжится розыгрыш медалей Олимпийских игр 2018.

В понедельник украинцы примут участие в трех видах спорта на ОИ-2018

Сегодня украинские спортсмены примут участие в трех видах соревнований. Как сказано на сайт Олимпиады, первой борьбу за награды начнет Ольга Кныш.

В горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом у женщин будет первая попытка, а после нее финальная. Всего в этой программе выступит 81 участница.

В 12:10 по киевскому времени на биатлонном центре пройдет женская гонка преследования. Здесь Украину представят три спортсменки. Самый высокий стартовый номер будет у Виты Семеренко - 14-тый. Она стартует в 55 секундах отставания от немки Дальмаер. Также будут соревноваться Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.

В 14:00 зрителей ожидает уже мужская гонка преследования, где за медали поведут борьбу наши Дмитрий Подручный, Артем Прима и Сергей Семенов.

В одиночном санном спорте начнутся первый и второй заезды одиночек у женщин. Нашу сборную представит 23-летняя Елена Стецькив и 24-летняя Елена Шхумова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, два украинца Андрей Мандзий и Антон Дукач провели очередные заезды на зимних Олимпийских играх в Пчьончхане. В третьем заезде Дукач с отставанием от лидера в 0,769 секунды стал только 24-м, а Мандзий продемонстрировал свой лучший результат - 0,447 секунды отставания и девятнадцатое место.

Итоговый результат Дукача после трех заездов равнялся 23-му месту, а Мандзия последний - 40-й.

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