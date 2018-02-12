13:40 12.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские телеканалы не будут транслировать ЧМ-2018

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который состоится летом нынешнего года в России.

Украинские телеканалы не будут транслировать ЧМ-2018

Об этом в интервью газете Урядовый курьер рассказал глава телекомпании Зураб Аласания.

По его словам, права на показ куплены еще в 2013 году, однако компания отказалась от трансляции.

Аласания отметил, что рынок украинского телевидения, который также имел договоренности о параллельном показе, узнав о позиции НОТУ, уже начал отказываться вести трансляцию ЧМ-2018.

Кроме того, Украина отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры антидопингового движения критикуют ФИФА за "неспособность более энергично проводить расследование того, скрывали ли российские власти положительные допинг-пробы ведущих футболистов страны.

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