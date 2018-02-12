Президент WBC против боя Ломаченко с Линаресом

Об этом сообщает Boxing Scene.

Отметим, что Линарес является обязательным претендентом на пояс WBC в легком весе, котором владеет Майки Гарсия (37-0, 30 КО), и после боя американца с Сергеем Липинцом (13-0, 11 КО) в первом полусреднем весе обязан провести защиту против Линареса.

Поэтому Сулейман настаивает, что в следующем бою южноамериканец должен сразиться с чемпионом WBC в легком весе Майки Гарсией.

Таким образом, Гарсиа уже 10 марта выйдет в ринг против россиянина Сергея Липинца. В данный момент пока неизвестно станет ли Ломаченко претендентом на пояс Гарсии, если сможет победить Линареса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.