23:27 11.02.2018 | Спорт | Новости
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Украинские саночники не смогли пробиться в финал Олимпиады-2018

Два украинца Андрей Мандзий и Антон Дукач провели очередные заезды на зимних Олимпийских играх в Пчьончхане.

Украинские саночники не смогли пробиться в финал Олимпиады-2018

В третьем заезде Дукач с отставанием от лидера в 0,769 секунды стал только 24-м, а Мандзий продемонстрировал свой лучший результат - 0,447 секунды отставания и девятнадцатое место. Как сказано на сайт соревнований, в воскресенье, 11 февраля, итоговый результат Дукача после трех заездов равнялся 23-му месту, а Мандзия последний - 40-й.

При этом в финал пробились только 20 саночников в число которых не попали украинцы.

Зато австрийский спортсмен Давид Гляйшер завоевал золотую медаль. В сумме четырех попыток его время равнялось 3:10,702 минуты. Вторым стал американец Крис Маздзер (отставание 0,026 секунды), третьей - немец Йоханнес Людвиг (+0,230).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинец Дмитрий Пидручный в воскресенье, 11 февраля, на зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане, занял 21-е место в мужской спринтерской гонке по биатлону.

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