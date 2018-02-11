Стали известны результаты второго дня выступлений спортсменов на Олимпиаде-2018

По результатам второго дня выступлений в 10 дисциплинах по количеству заработанных медалей продолжают лидировать Скандинавские страны. Об этом передает официальный сайт Игр.
В медальном зачете за 11 февраля турнирная таблица показывает следующие результаты:
Керлинг (дабл-микст), квалификация, круговой раунд №7: Китай - Норвегия (9:3), США - Финляндия (5:7), Швейцария - Олимпийские атлеты из России (9:8), Южная Корея - Канада (3:7).
Сноуборд, слоупстайл для мужчин: Золото - Redmond GERARD (США) Серебро - Max PARROT (Канада) Бронза - Mark MCMORRIS (Канада).
Лыжные гонки, скиатлон на 30 километров для мужчин: Золото - Simen Hegstad KRUEGER (Норвегия) Серебро - Martin Johnsrud SUNDBY (Норвегия) Бронза - Hans Christer HOLUND (Норвегия).
Конькобежный забег на 5000 м среди мужчин: Золото - Sven KRAMER (Нидерланды) Серебро - Ted-Jan BLOEMEN (Канада) Бронза - Sverre Lunde PEDERSEN (Норвегия).
Хоккей на льду для группы А для женщин: США - Финляндия 3:1 Канада - Олимпийские атлеты из России 5:0.
Cанный спорт в одиночном заезде для мужчин: Золото - David GLEIRSCHER (Австрия) Серебро - Chris MAZDZER (США) Бронза - Johannes LUDWIG (Германия).
Фристайл, могул для женщин: Золото - Perrine LAFFONT (Германия) Серебро - Justine DUFOUR-LAPOINTE (Канада) Бронза - Yulia GALYSHEVA (Казахстан).
Биатлон, спринт для мужчин: Золото - Arnd PEIFFER (Германия) Серебро - Michal KRCMAR (Чехия) Бронза - Dominik WINDISCH (Италия).
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее американская сборная в дисциплине слоупстайл завоевало первую золотую медаль в олимпийском зачете.