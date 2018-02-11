12:57 11.02.2018 | Спорт | Новости
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США начинают победную ходу на Олимпиаде-2018

Американская сборная в дисциплине слоупстайл завоевало первую золотую медаль в зачете. Об этом передает официальный сайт соревнований.

США начинают победную ходу на Олимпиаде-2018

В этом раз лучшими на сноубордах оказались спортсмены из США, а не Норвегии, которую представляли четверо спортсменов. Результат в 87,16 балла продемонстрировал снобордист из США Редмонд Джерард.

Спортсмен из Канады Макс Пэррот с результатом в 86 баллов завоевал “серебро”. Его коллега по цеху канадец Марк Макморрис с результатом в 85 баллов забрал бронзовую награду. Примечательно, что американцы также установили новый олимпийский рекорд - Джерард стал самым молодым победителем в слоупстайле. Парню на данный момент всего лишь 17 лет.

На Олимпиаде американская сборная по количеству уступает только хозяевам соревнований - 242 атлета против 1444, которые принимают участие во всех 15 дисциплинах. На втором месте Канада - на турнире она представлена 226 спортсменами.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее шорт-трекист Лим Хё Чжун принес Южной Кореи первую золотую медаль в актив сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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