21:15 11.02.2018 | Спорт | Новости
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Пидручный на Олимпиаде занял 21-е место в гонке по биатлону

Украинец Дмитрий Пидручный в воскресенье, 11 февраля, на зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане, занял 21-е место в мужской спринтерской гонке по биатлону.

Пидручный на Олимпиаде занял 21-е место в гонке по биатлону

Как сказано в официальных результатах, опубликованных на сайте Международного союза биатлонистов, Пидручный уступил 48,7 секунд Арнду Пайфферу из Германии, который занял первое место, 44,3 секунд - Михелю Крчмару из Чехии, занявшему второе место, и 41 секунду - итальянцу Доминику Виндишу, занявшему третье место.

В этой гонке другие украинцы заняли такие места: 40-е место - Артем Прима, 46-е - Сергей Семенов и 78-е - Владимир Семаков.

Напомним 10 февраля Вита Семеренко заняла 14-е место в женской спринтерской гонке по биатлону.

Как сообщал УРА-Информ, по результатам второго дня выступлений в десяти дисциплинах по количеству заработанных медалей продолжают лидировать Скандинавские страны.

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