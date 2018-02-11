Пидручный на Олимпиаде занял 21-е место в гонке по биатлону

Как сказано в официальных результатах, опубликованных на сайте Международного союза биатлонистов, Пидручный уступил 48,7 секунд Арнду Пайфферу из Германии, который занял первое место, 44,3 секунд - Михелю Крчмару из Чехии, занявшему второе место, и 41 секунду - итальянцу Доминику Виндишу, занявшему третье место.

В этой гонке другие украинцы заняли такие места: 40-е место - Артем Прима, 46-е - Сергей Семенов и 78-е - Владимир Семаков.

Напомним 10 февраля Вита Семеренко заняла 14-е место в женской спринтерской гонке по биатлону.

Как сообщал УРА-Информ, по результатам второго дня выступлений в десяти дисциплинах по количеству заработанных медалей продолжают лидировать Скандинавские страны.