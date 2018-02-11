08:00 11.02.2018 | Спорт | Новости
100186220:test

Южная Корея празднует получение первого "золота" на Олимпиаде-2018

 Шорт-трекист Лим Хё Чжун принес Южной Кореи первую золотую медаль в актив сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Южная Корея празднует получение первого

Сообщается, что южнокорейский спортсмен выборол медаль в конькобежном заезде на 1500 метро, показав результат в две минуты десять секунд, что стало рекордом Олимпиады. 

Второе место досталось голландцу Шинки Кнегт 2:10,5, спортсмен отстал от своего коллеги на две десятые секунды.

Бронзу забрал российский спортсмен, который выступает в статусе Семен Елистратов с результатом в 2:10,6. Он получал свою награду под "Олимпийским", а не национальным флагом.

Победители в заезде на дистанции в 2000 метров еще не известны. Женский забег на коньках начнется ближе к вечеру. 

Украинская сборная в этой спортивной дисциплине не представлена. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно точное количество теневого сектора экономики в Украине Миротворцы помогут урегулировать ситуацию на востоке Украины, - Порошенко В Гонгконге перевернулся автобус с туристами Дженнифер Энистон и Джастин Теру показали свой фешенебельный пент-хаус - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив