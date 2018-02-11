Южная Корея празднует получение первого "золота" на Олимпиаде-2018

Шорт-трекист Лим Хё Чжун принес Южной Кореи первую золотую медаль в актив сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом передает официальный сайт соревнований.
Сообщается, что южнокорейский спортсмен выборол медаль в конькобежном заезде на 1500 метро, показав результат в две минуты десять секунд, что стало рекордом Олимпиады.
Второе место досталось голландцу Шинки Кнегт 2:10,5, спортсмен отстал от своего коллеги на две десятые секунды.
Бронзу забрал российский спортсмен, который выступает в статусе Семен Елистратов с результатом в 2:10,6. Он получал свою награду под "Олимпийским", а не национальным флагом.
Победители в заезде на дистанции в 2000 метров еще не известны. Женский забег на коньках начнется ближе к вечеру.
Украинская сборная в этой спортивной дисциплине не представлена.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.