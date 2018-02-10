Зинченко опять попал в состав символической сборной

Футболист заслужил место в череде других именитых европейских игроков благодаря его потрясающей статистике за последний сезон АПЛ. В активе украинца две с половиной голевые передачи в среднем за 90 минут, с точностью 100 процентной реализации, а также стал лучшим по эффективности отборов - в 90 процентов инцидентов мяч остается в ногах у Зинченко.

В топ-список попали также и коллеги Зинченко из "МЮ": Фернандиньо, Давид Сильва, Стерлинг, а лучшим стал Серхио Агуэро. А вот дальше список продолжают представители Тоттенхэма" (Ерикксен и Лльорис), а также футболисты "Арсенала" и "Ливерпуля" - Косельни, Ловрен.

Сам индекс и полезность игрока на поле формируется автоматически по строго определенному алгоритму.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге.