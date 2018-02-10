11:39 10.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Пхенчхане первые спортсмены сегодня получат победные медали

Сегодня, 10 февраля на зимней Олимпиаде в Южной Корее первые спортсмены будут награждены победными наградами. Об этом передает официальный сайт соревнований.

В Пхенчхане первые спортсмены сегодня получат победные медали

Все внимание болельщиков будет приковано к биатлонному заезду, где украинская сборная представлена в полном составе. Большие надежды Украина возлагает на Валю и Виту Семеренко. В гонке также принимают участие Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец, которая заменила в гонке Юлию Джиму. 

Одновременно с биатлонным забегом стартует и гонка скиатрони, где нашу страну представляет Марина Анцибор и Татьяна Антипенко, которым составляют конкуренцию 136 спортсменок с других стран. Также сегодня начнется конькобежный заезд для мужчин и женщин - на дистанциях 1500 и 3000 метров соответственно.

Украинцам покамест не удалось завоевать победные медали.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее фристайлистка Татьяна Петрова в пятницу утром, 9 февраля, первой из представителей сборной Украины стартовала на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 

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