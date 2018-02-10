Украинские олимпийцы-саночники не смогли выбороть призовые места в первых заездах

Об этом передает официальный сайт Олимпиады.

Украинец Мандзий сумел показать результат в 48,4 секунды и занять 21-ое место, уступив представителю из России Роману Репилову на пол секунды. Богач показал чуть худший результат - 48,6 в общем заезде, но также попал в 30-ку участников.

На втором заезде Мандзий замкнул топ-15 со временем 48,46 секунд, а Дукач поднялся на 27-ю строчку с показателем в 48,7 секунд. Спорными оказались результаты и южнокорейских и австрийских спортсменов, окончательные результаты победителей одиночных саночных заездов станут известны лишь 11 февраля.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее фристайлистка Татьяна Петрова в пятницу утром, 9 февраля, первой из представителей сборной Украины стартовала на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.