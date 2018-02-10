У "Динамо" появился новый перспективный вратарь

Турекий тренерский состав решил отпустить Бойко обратно в Киев на правах аренды до конца текущего сезона с правом пересмотра условий аренды по окончанию договора. Туристическая виза украинца весьма богата на футбольные клубы. Ранее Бойко покинул "Динамо" летом 2014 года, перейдя в "Днепр". Затем его отдали на правах аренды ФК "Малага", где он успел провести всего пять матчей.

Несмотря на переход за "Бешикташ", украинец все еще остается вратарем замены, покамест Бойко ни разу не оборонял ворота турков. В составе "столичных" Денис провел 15 матчей, в которых пропустил 16 голов, 6 матчей он отыграл всухую. Ситуация у киевлян с вратарями плачевная, ранее о своем уходе в "Депортиво" заявил Максим Коваль, потому руководство клуба принялось искать ему достойную замену.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно защитник сборной Украины и " Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян.