Шведы первыми завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2018

В биатлонном заезде победа трех представителей Скандинавии не стало сенсацией. Первое место досталось шведке Калле, которая закончила гонку с результатом 40:44.9. Для нее это стала шестая олимпийская медаль в карьере.

Второе место забрала ее соседка норвежка Марит Бьёрген в забеге на 15 км, ее результат на доли секунд меньше, чем у победительницы - 40:52.

"Бронза" досталась Кристе Пярмякоски из Финляндии, спортсменка стала третьей - 40:55.

Примечательно, что Калле удалось вырвать победу у своих коллег благодаря последней очереди в стрельбе, где биатлонистка закрыла все мишени. Одновременно с биатлонным забегом стартует и гонка скиатрони, где нашу страну представляет Марина Анцибор и Татьяна Антипенко, которым составляют конкуренцию 136 спортсменок с других стран.

Как сообщалось в "Ура-Информ", сегодня начнется конькобежный заезд для мужчин и женщин - на дистанциях 1500 и 3000 метров соответственно.