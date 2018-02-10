14:37 10.02.2018 | Спорт | Новости
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Шведы первыми завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2018

Шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Шведы первыми завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2018

В биатлонном заезде победа трех представителей Скандинавии не стало сенсацией. Первое место досталось шведке Калле, которая закончила гонку с результатом 40:44.9. Для нее это стала шестая олимпийская медаль в карьере.

Второе место забрала ее соседка норвежка Марит Бьёрген в забеге на 15 км, ее результат на доли секунд меньше, чем у победительницы - 40:52.

"Бронза" досталась Кристе Пярмякоски из Финляндии, спортсменка стала третьей - 40:55.

Примечательно, что Калле удалось вырвать победу у своих коллег благодаря последней очереди в стрельбе, где биатлонистка закрыла все мишени. Одновременно с биатлонным забегом стартует и гонка скиатрони, где нашу страну представляет Марина Анцибор и Татьяна Антипенко, которым составляют конкуренцию 136 спортсменок с других стран.

Как сообщалось в "Ура-Информ", сегодня начнется конькобежный  заезд для мужчин и женщин - на дистанциях 1500 и 3000 метров соответственно.

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