Украина стартовала на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане - ФОТО

При этом она стала первой украинкой за годы Независимости, которая стартовала в такой дисциплине как могул. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета Украины, спортсменка показала 29 время в первой квалификации, а после этого заявила, что попытается пробиться в финал во втором этапе отбора.

При этом она отметила, что расстроена, поскольку ей не удалось попасть сразу в финал, но они с тренером сделали большую работу, прошли непростой путь, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Для меня большое достижение, что я здесь и мне очень приятно быть первой украинкой в ​​могуле на Олимпийских играх. Сегодня действительно было трудно справиться с волнением и психологически выстоять, - пояснила Татьяна.

Согласно сообщению МОК, следующий этап соревнований в могуле среди девушек состоится в воскресенье, 11 февраля. В этот день спортсменки разыграют и комплекты наград.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пхенчхане соревнования начались за день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2018. Открытие пройдет днем в пятницу, 9 февраля. Она начнется в час дня по киевскому времени.