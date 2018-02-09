Швейцарский сноубордист не сможет повторить рекорд Сочи - ВИДЕО

Спортсмен получил сильную травму во время тренировочного заезда на американских X-Games. Подладчиков хоть и подал заявку на участие, однако в последний момент заявил о самоотводе.

"В эту пятницу, могу сказать с уверенностью, что участие в Олимпиаде было бы совсем неразумным и безответственным", - так прокомментировал свое решение сноубордист.

Основная часть заезда хаф-пайп начнется 13 февраля, а имена победителей станут известны уже 15 февраля.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее стало известно, сколько потратят на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.