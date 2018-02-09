13:53 09.02.2018 | Спорт | Новости
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Шестеро легкоатлетов из России признались в употреблении допинга на Олимпиадах

По меньшей мере, шестеро российских спортсменов, признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил.

Шестеро легкоатлетов из России признались в употреблении допинга на Олимпиадах

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как отмечается, в настоящее время спортсмены уже подписали соответствующую форму добровольного признания санкций. Среди них: прыгунья в высоту Анна Чичерова, прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.

К слову, все эти легкоатлеты признались в нарушении антидопинговых правил. О других деталях признания в допинговых преступлениях пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет не пригласил для участия в зимней Олимпиаде в Пхечхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее заверил Спортивный арбитражный суд.

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