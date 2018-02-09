Сборная Украины в марте сыграет с участником ЧМ-2018 - ФОТО

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Отмечается, что эта арена является домом местного футбольного клуба Стандард, в составе которого выступает украинский полузащитник Валерий Лучкевич.

Добавим, что это будет уже третья встреча соперников. 21 марта 2002 года японцы на своем поле обыграли "сине-желтых" со счетом 1:0, а 12 октября 2005 года наша команда в родных стенах взяла реванш – 1:0.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 18 января 2018 год Сборная Украины по футболу осталась на 35 строчке.