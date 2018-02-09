Буффон может опять надеть вратарские перчатки

Об этом передает Corriere dello Sport. Луиджи Ди Бьяджо считает, что в новом футбольном сезоне сезоне в команде очень не хвататет опытных игроков, на которых будут равняться "легионеры". В команде также присутствует брешь на воротах, вероятно, что Буффон может как стать тренером итальянских голкиперов, так и сам снова надеть вратарские перчатки и показать клас.

А вот вызов Балотелли вполне объясним. В активе Балотелли 25 игр за "Ниццу", в которых он забил 19 мячей и отдал одну результативную передачу, результаты просто впечатляющие, и потому Лиуджи желает видеть подобную игру от иностранца и в рядах своей команды.

Сборная Италии сыграет два товарищеских матча со сборной Аргентины 23 марта в Швейцарии, а потом со сборной Англии на выезде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после ухода Буффона на "раме" итальянцев его заменит Войцех Щенсны, который стал игроков клуба прошлым летом.