Бой между Ломаченко и Линаресом может состояться в мае

Об этом сообщает RingTV.

Официального подтверждения встречи не было, как и информации о том, в каком весовом дивизионе пройдет бой.

Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы все детали поединка. В данный момент только известно, что бой Ломаченко – Линарес состоится в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.