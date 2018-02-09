12:54 09.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бой между Ломаченко и Линаресом может состояться в мае

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может выйти на ринг против чемпиона по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линаресом. В частности, бой может состоятся 12 мая 2018 года.

Бой между Ломаченко и Линаресом может состояться в мае

Об этом сообщает RingTV.

Официального подтверждения встречи не было, как и информации о том, в каком весовом дивизионе пройдет бой.

Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы все детали поединка. В данный момент только известно, что бой Ломаченко – Линарес состоится в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

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