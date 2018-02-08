14:49 08.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик призывает сохранить бокс в олимпийской программе

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр.

Усик призывает сохранить бокс в олимпийской программе

Соответствующее обращение боксер написал у себя на странице в Facebook.

По словам Усика, убедительной причиной для сохранения бокса в программе Олимпийских игр – 2020, является большой труд боксеров и мечта подняться на пьедестал. Поэтому он просит поддержки всех небезразличных.

Ранее стало известно, что бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр в Токио из-за проблем внутри Международной ассоциации аматорского бокса, а именно коррупции.

После обвинений со стороны МОК в AIBA заявили, что организация проведет ряд реформ в управлении ассоциации и будет максимально сотрудничать с комитетом ради сохранения бокса в программе Игр.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко одержал победу на чемпионате мира по версии WBO во втором полулегком весе над кубинцем Гильермо Ригондо. Благодаря этому он занял первую позицию в рейтинге CompuBox среди действующих боксеров.

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