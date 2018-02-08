Бюджет Олимпиады-2018 составил 2,4 миллиарда долларов - МОК

По состоянию на вечер среды, 7 февраля, все объекты Игр готовы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По его словам, все объекты потрясающие и обеспечивают лучшие условия для атлетов. При этом он отметил, что в этом году установлен олимпийский рекорд для зимы – 92 страны. На сегодняшний день уже продано 78 процентов билетов.

И, конечно, прекрасно работают волонтеры. Вы видите, как Корея улыбается, - отметил Бах, добавив, что страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров.

Напомним, бюджет Олимпиады-2014 в Сочи составил 6,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игор-2018 в Пхенчхане.