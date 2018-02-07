Стало известно, сколько потратят на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что бюджет Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане составит 2,4 млрд долларов.
Об этом сообщает издание sport-express.ru.
Согласно отчету оргкомитета, к проведению все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают наилучшие условия для лучших зимних атлетов. Олимпийский рекорд для зимы поставлен – 92 страны.
К слову, уже продано 78 процентов билетов, намеченных на продажу. Такому большому спросу способствовала прекрасная работа волонтеров.
Напомним, церемония открытия Игр в Пхенчхан состоится 9 февраля.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный олимпийский комитет Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.