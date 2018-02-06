Украина поборется за право проведения финала WBSS

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) не сосгласен с тем, что финальный бой World Boxing Super Series против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) должен пройти в России.
Как сообщает Матч ТВ, в данный момент рассматриваются несколько вариантов, где может состоятся поединок. В частности, это Москва, Санкт-Петербург, а также Саудовская Аравия.
"Думаю, у нас есть все шансы, но арабский мир силен и богат, поэтому будет серьезная борьба в том числе и вне ринга", - отметил президент промоутерской компании "Патриот" Александр Попов.
В то же время украинский боксер подчеркнул, что для него в принципе не имеет значение, где выигрывать. Однако несмотря на это, Усик все равно считает, что это не совсем честно и объективно.
"Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс", - добавил Александр Усик.
Финальный поединок WBSS Усик – Гассиев запланирован на 11 мая текущего года.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик в финальном поединка чемпионата имени Мухаммеда Али выйдет на ринг против россиянина Мурата Гассиева.