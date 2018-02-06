12:53 06.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Елена Пидгрушная вылетела в Пхенчхан на Олимпиаду

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная отправилась в Южную Корею для участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает UA:Біатлон.

Елена Пидгрушная вылетела в Пхенчхан на Олимпиаду

Как отмечается, украинская спортсменка совсем недавно испытывала проблемы со здоровьем и оставалась в Киеве дольше других сборников. За три дня до старта Олимпийских игр Пидгрушная отправилась в Пхенчхан где, вероятнее всего, будет запасной в составе женской команды.

Также известно, что в состав женской сборной Украины на Олимпиаде входят Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец. Поэтому, есть большая вероятность, что наша страна будет иметь награду в Олимпийских играх.

Кстати, соревнования по биатлону в Южной Корее стартуют женским спринтом в субботу, 10 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во время зимней Олимпиады 2018 года, которая стартует в корейском Пхёнчхане 9 февраля, будет действовать специальная фан-зона. На месте будет работать сразу несколько специальных локаций, среди которых игровая зона, выставка и лекторий. 

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