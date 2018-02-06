11:59 06.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Бешикташ" исключил Бойко из заявки на сезон

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" оформил заявку команды на вторую часть сезона. Об этом сообщает издание Fanatik.

Согласно заявлению, из состава был исключен украинский вратарь Денис Бойко, а также хорватский защитник Матей Митрович и армянский форвард Араз Озбилис.

Известно, что такое решение связанно с тем, что в заявке клуба на чемпионат Турции может быть не больше 14 иностранцев, а зимой в команду пришли бразильский форвард Вагнер Лав и хорват Домагой Вида.

В этом сезоне чемпионата Турции Бойко и Озбилиз не выходили на поле, а Митрович принимал участие в двух встречах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", защитник бразильского футбольного клуба "Палмейраса" Йерри Мина стал игроком "Барселоны". Отмечается, что каталонский клуб подписал с колумбийцем четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 12,3 млн евро.

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