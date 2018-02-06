"Бешикташ" исключил Бойко из заявки на сезон

Согласно заявлению, из состава был исключен украинский вратарь Денис Бойко, а также хорватский защитник Матей Митрович и армянский форвард Араз Озбилис.

Известно, что такое решение связанно с тем, что в заявке клуба на чемпионат Турции может быть не больше 14 иностранцев, а зимой в команду пришли бразильский форвард Вагнер Лав и хорват Домагой Вида.

В этом сезоне чемпионата Турции Бойко и Озбилиз не выходили на поле, а Митрович принимал участие в двух встречах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", защитник бразильского футбольного клуба "Палмейраса" Йерри Мина стал игроком "Барселоны". Отмечается, что каталонский клуб подписал с колумбийцем четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 12,3 млн евро.