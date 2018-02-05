18:52 05.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Энтони Джошуа рассказал о своем отношении к Владимиру Кличко

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал громкое заявлиние о своем примере в спорте и, как оказалось в жизни. Такое заявление он сделал по случаю боя в Кардиффе, где ему предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBO в дивизионе Джозефом Паркером.

Энтони Джошуа рассказал о своем отношении к Владимиру Кличко

Как признался Джошуа, тем самым человеком-наставником является легендарный украинский боксер Владимир Кличко. Помимо этого, его вдохновляет не только спортивная карьера украинца, но и его отношение к жизни.

"Я всегда оцениваю людей, которые встречаются мне по жизни, стараюсь что-то взять от каждого из них. Я восхищался и вдохновлялся Владимиром Кличко. И не только его достижениями в боксе и уровнем мастерства, но и тем, как он справляется с внешними обстоятельствами", - цитирует Джошуа Оbserver.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно  Энтони Джошуа рассказал о дальнейшим поединке со своим соперником Тайсоном Фьюри. Также британский боксер признался, что бывший обладатель титулов в дивизионе, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками.

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