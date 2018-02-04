Украинские паралимпийцы завоевали восемь наград на этапе Кубка мира по биатлону

В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград. Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинских паралимпийцев, выступающих в составе 20 спортсменов - три "золотые", два "серебряные" и три бронзовые медали.

Примечательно, что весь украинский подиум завоевали девушки с нарушением зрения.

Так, золотые награды завоевали - Рептюх Игорь, Шишкова Оксана и Лукьяненко Виталий. Обладателями серебряных медалей стали Радь Тарас и Прилуцкая Ольга. Бронзовые награды получили - Батенкова-Бауман Юлия, Ковалевский Анатолий и Рубановская Наталья.

Всего в этом Кубке мира принимают участие около ста спортсменов из 12 стран мира. Соревнования Кубка мира продлится до 10 февраля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 1 февраля при участии президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха в корейском Пхенчхане торжественно открыли Олимпийскую деревню. Деревня открылась за восемь дней до открытия зимних Олимпийских игр. В ней будут проживать участники Игр-2018. В этих же зданиях разместятся и спортсмены-инвалиды, которые станут участниками Паралимпиады.