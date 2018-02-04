Украинка победила на турнире в Польше по фигурному катанию

Турнир проходит в польском городе Торунь. В соревнованиях одиночниц-юниорок она показала общий результат 144,35 баллов.

Как сообщает Федерация фигурного катания Украины, украинка более чем на 20 баллов обошла свою ближайшую соперницу - француженку Леа Серна, которой проигрывала после короткой программы 0,79 балла.

Кроме того, в соревнованиях танцевальных дуэтов в категории юниоры на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась украинская пара Мария Голубцова и Кирилл Белобров.

Они набрали 129,97 баллов.

Юниорский спортивный дуэт в составе Софии Нестеровой и Артема Даренского получил свою первую международную награду, заняв третье место на турнире .

Фигуристы, которые стали выступать вместе всего два месяца назад, на нынешних соревнованиях превзошли все свои рекорды, - огтметили в Федерации, добавив, что общая сумма набранных ими баллов составила 117,31, а за выполнение произвольной, с которой ученики Лилии Батутина получили 76,57 баллов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград. Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, в активе украинских паралимпийцев, выступающих в составе 20 спортсменов - три "золотые", два "серебряные" и три бронзовые медали.