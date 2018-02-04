Тимофеенко стал лучшим баскетболистом января

По показателям игрок как минимум в два раза опередил своих преследователей. В последних двух играх Тимофеенко показывал отменные результаты на площадке. В среднем он закидывает 19 очков (против 16 в декабре), 7,75 подборов (против 7,5) и 2,5 передачи (против 3 в прошлом году).

Оценки судей формировались по следующему критерию:

- голосования болельщиков на сайте ФБУ за состав команд на Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч;

- упоминание тренеров Суперлиги при определении символической сборной тура;

- оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу.

Таким образом, финальная статистика голосования выглядит следубщим образом: Станислав Тимофеенко - 8, Дмитрий Глебов - 6, Клим Артамонов - 5, Алексей Онуфриев и Бо Барнс по 3.

Команда Тимофеенко покамест остается лидером украинской Супелиги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одесскую команду Суперлиги Пари-Матч " БИПА" влились два новых игрока.