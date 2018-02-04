"Шальке" уступило в матче против немецкого "Вердера"

Так, в первом тайме инициатива сохранялась за коллегами Евгения, которые смогли обеспечить ему безопасный проход по флангу, в результате украинец поймал вратаря соперника на ошибке и реализовал мяч - счет 1:0. Несмотря на забитый гол хозяевам не удалось вырвать победу у "Вердера".

Во втором тайме соперник активизировался и начал прессинговать в центре поля полузащитников. У гостей сравнял счета Крузе на 79-ой минуте спарринга. А уже на третьей добавленной минуте гости вырвали победу, Юнузович. Общий счет встречи - 2:1 в пользу "Вердера".

Коноплянку заменили на 70 минуте, как раз перед забитыми двумя голами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский " Шальке" на правах аренды.