05:00 04.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Шальке" уступило в матче против немецкого "Вердера"

Капитан украинской сборной и игрок ФК "Шальке" не смог вытянуть победу для своей команды в матче против "Вердера". Об этом передает официальный сайт клуба.

Так, в первом тайме инициатива сохранялась за коллегами Евгения, которые смогли обеспечить ему безопасный проход по флангу, в результате украинец поймал вратаря соперника на ошибке и реализовал мяч - счет 1:0. Несмотря на забитый гол хозяевам не удалось вырвать победу у "Вердера". 

Во втором тайме соперник активизировался и начал прессинговать в центре поля полузащитников.  У гостей сравнял счета Крузе на 79-ой минуте спарринга. А уже на третьей добавленной минуте гости вырвали победу, Юнузович. Общий счет встречи - 2:1 в пользу "Вердера".

Коноплянку заменили на 70 минуте, как раз перед забитыми двумя голами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский " Шальке" на правах аренды.

 

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