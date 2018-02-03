Украинский боксер стал лучшим в многовесовой категории - ВИДЕО

Вручение престижного трофея прошло в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи в России. По результатам голосовая украинский боксер стал лучшим вне зависимости от весовых категорий в возрасте до 22 лет. Сейчас спортсмен готовится к участию в Олимпиаде - 2020 года.

В 2017 году Хижняк получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове и "золото" мирового первенства в Гамбурге. Хижняк стал вторым с 2010 года украинцев, который удостоился подобной награды, ранее в 2011 году ее обладателем был наш соотечественник Александр Усик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский титулованный боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик стал вторым украинцем в истории, который объединил чемпионские пояса.