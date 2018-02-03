04:00 03.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер стал лучшим в многовесовой категории - ВИДЕО

Международная боксерская Ассоциация признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером мира. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Украинский боксер стал лучшим в многовесовой категории - ВИДЕО

Вручение престижного трофея прошло в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи в России. По результатам голосовая украинский боксер стал лучшим вне зависимости от весовых категорий в возрасте до 22 лет. Сейчас спортсмен готовится к участию в Олимпиаде - 2020 года. 

В 2017 году Хижняк получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове и "золото" мирового первенства в Гамбурге. Хижняк стал вторым с 2010 года украинцев, который удостоился подобной награды, ранее в 2011 году ее обладателем был наш соотечественник Александр Усик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский титулованный боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик стал вторым украинцем в истории, который объединил чемпионские пояса.

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